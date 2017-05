I Duran Duran tornano in Italia: il 31 agosto all'Home Festival di Treviso

I Duran Duran tornano in Italia. Nel giorno del 35.mo anniversario dell'uscita del loro album più celebre, "Rio", è stato annunciato che la band sarà headliner della prima giornata dell' Home Festival di Treviso , il 31 agosto. L'Home Festival si svolge nella zona ex Dogana della cittadina veneta e tra gli altri protagonisti di quest'anno ci saranno Liam Gallagher, Moderat, The Giornalisti, Soulwax, Aftehours e J-Ax e Fedez.

La band inglese è in tour ormai da quasi due anni con il suo ultimo ultimo album "Paper Gods" e nel 2016 è stata protagonista di una serie di concerti nel nostro Paese.



Nell'arco delle quattro serate il festival proporrà cartelloni importanti che vanno dalla new wave ed elettronica al brit pop e l'indie italiano.

Questa la line up dell'Home Festival (ancora in aggiornamento):

Giovedì 31 agosto: Duran Duran – Moderat – Soulwax – The Horrors – Frank & The Rattlesnakes – M+A – Godblesscomputers – Clap! Clap!



Venerdì 1 settembre: Liam Gallagher – Justice – Booka Shade – Andy C – The Wailers – Gli Sportivi



Sabato 2 settembre: J-Ax & Fedez – Kungs – Thegiornalisti – Jasmine Thompson – Chris Liebing – Ex-Otago – Sfera Ebbasta – Birthh



Domenica 3 settembre: Mannarino – Le Luci Della Centrale Elettrica – Levante – Afterhours – Wrongonyou