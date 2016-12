Duran Duran, Yasmin e Amber Le Bon, madre e figlia ma sembrano sorelle!

Proprio alla moda Yasmin ha del resto dedicato tutta la sua vita. Top degli anni 80/90 la bellissima moglie di Simon Le Bon ha letteralmente passato il testimone alla sua talentuosissima figlia primogenita Amber, che di professione fa proprio la modella e la Dj.



Yasmin e Simon sono sposati dal 1985 e hanno altre due figlie Saffron Sahara, nata nel 1991 e Tallulah Pine, nata nel 1994.



Orgogliosa di posare con la madre la bellissima Amber ha postato alcuni degli scatti della campagna Sisley su Instagram ringraziando mamma Yasmin nel giorno del suo 27mo compleanno: "27 years ago this amazing Mama gave birth to me and now I get to be in campaigns with her! I love you so much @yasminlebon, thank you for being the best ever here is our new @sisley_fashion campaign which I LOVE and had the best time shooting!!!! #Sisley #BirthdayGirl #MamaAndBaby". Ventisette anni fa questa splendida mamma mi ha messo al mondo e adesso ho l'onore di posare con lei. Ti voglio tanto bene Yasmin Le Bon e grazie per essere la migliore di sempre, E' stato bellissimo posare per Sisley con te.