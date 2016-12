I-Days Festival al Parco di Monza, tre giorni di musica a grandi artisti

Le premesse sono sempre le stesse: amore per la musica, prezzi popolari, innovazione come pilastro e creazione di un momento collettivo che rimanga sempre impresso nelle menti dei presenti. Quattro i palchi allestiti all'Autodromo del Parco della Villa Reale di Monza, che dalle 17 all'una di notte proporranno tanta musica e tanti artisti. E poi il campeggio, i mercatini e dopo i concerti le feste, come la serata Random del New Age di Treviso. Si comincia l’8 luglio con la techno di Paul Karkbrenner, che darà spettacolo con il suo dancefloor in un lungo dj set. Sul palco si alterneranno però anche i Bloc Party, il folk-rock britannico di Jake Bugg, Michel Bravi, Jasmine Thompson e i The Sherlocks. Il 9 luglio è la volta di Sigur Ros una delle band più amate del panorama musicale islandese, celebri per il loro sound sperimentale, con il loro nuovo show in cui sperimentano dal vivo materiale inedito per un nuovo album live e poi il rock inglese degli Stereophonics, l’electropop di Lapsley, una cantautrice, classe 1996, diventata celebre grazie al suo timbro vocale e nominata, recentemente, come Miglior Astista Emergente agli “Nme Award”, Shura e Honne e per la prima volta in Italia il producer londinese Sophie. Infine il 10 luglio chiudono la kermesse gli Suede, tra i fondatori del britpop, il rock degli scozzesi Biffy Clyro e il nome nuovo della new wave di New York, i Public Access T.V.



Prezzi popolari e tanto divertimento. Per tutte le informazioni e l'acquisto dei biglietti http://www.idays.it