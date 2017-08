Harry Styles fa breccia nel cuore di un altro sexy angelo di Victoria's Secret

Harry Styles non perde il vizietto. Il cantante ha sempre avuto una passione per le belle donne, meglio se sono degli angeli di Victoria's Secret. Così, secondo quanto sostiene il " Sun ", adesso avrebbe fatto breccia nel cuore della sexy ventisettenne Camille Rowe . I due sarebbero stati visti insieme a New York, finora sono solo rumors ma pare che la frequentazione diventi sempre seria.

Galeotta sarebbe stata una foto che un amico comune gli ha mostrato. Da quel momento Harry non ha più smesso di pensare a Camille e l'ha voluta incontrare. Visto i reciproci impegni non è facile per i due vedersi, ma la modella che è francese ma vive a Los Angeles starebbe facendo di tutto per stare vicina al cantante.

La Rowe si aggiunge a una lunga lista di bellissime ed ex angeli: arriva dopo Cara Delevingne, Kendall Jenner, Sara Sampaio e Nadine Leopold. Sarà quella giusta?