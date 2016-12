Harry Styles compie 22 anni e le fan lo mandano in testa ai trend topic di Twitter

Harry Styles degli One Direction compie 22 anni e l'hashtag #HappyBirthdayHarryStyles è schizzato subito in cima ai trend topic di Twitter. Non solo messaggi di auguri ma anche foto nelle quali il ragazzo viene postato in cene e party di compleanno organizzato da amici e familiari. L'ultimo party è stato quello casalingo organizzato insieme all'amica d'infanzia Glenne.

I due ragazzi sono stati immortalati mentre sorridenti di fronte a due grandi torte di compleanno con tanto di candeline, una per Harry e una per Glenne. Una festa un po' in controtendenza in quanto Harry Styles tiene molto al suo compleanno e ogni anno ha organizzato party memorabili, l`ultimo lo scorso anno, con una festa in cui erano invitati tantissimi vip. Quest'anno tutto low profile e voglia di festeggiare con pochi.