Gli U2 svelano ai fan la copertina di "Songs of Innocence"

11:40 - Un abbraccio tra padre e figlio, un'immagine che ritrae il batterista Larry Mullen Jr. insieme al figlio 18enne Aaron Presley: è questa la copertina del nuovo album "Songs of Innocence" degli U2, in uscita il 13 ottobre. La foto, scattata da Glen Luchford, è stata svelata sul sito ufficiale della band e, come racconta Bono, "riflette le nuove canzoni e la loro ispirazione ai primi anni degli U2 da adolescenti a Dublino".

La copertina di "Songs of Innocence" rimanda come tema a "Boy", l'iconico album di debutto della band del 1980, e a "War", di tre anni successivo. In entrambi era infatti presente un bambino: si trattava di Peter Rowen, il fratello minore di Guggi (membro dei "Virgin Prunes") e amico d'infanzia di Bono.



"Gli U2 sono sempre stati come una comunità, con famiglia e amici - ha spiegato Bono - 'Songs of Innocence' è l'album più intimo che abbiamo fatto. Con questo disco stavamo cercando il grezzo, il nudo e il personale, per tornare all'essenziale. E' molto più difficile aggrapparsi alla propria innocenza che a quella di qualcun altro".



In aggiunta all'album usciranno, sempre il 13 ottobre, il vinile e una versione deluxe di "Songs of Innocence" che conterrà una sessione acustica di brani selezionati più quattro bonus tracks: "Lucifer's Hands", "The Crystal Ballroom", "The Troubles" (Alternative version), "Sleep Like A Baby Tonight" (Alternative Perspective Mix by Tchad Blake).