Gina Lollobrigida, paura per un incidente domestico: ora sta bene

Proprio oggi l'attrice si era raccontata cuore aperto in una lunga intervista al "Corriere della Sera", dove aveva ricordato aneddoti della sua carriera. Proprio nell'intervista aveva parlato di Piazzolla, finito al centro di una polemica con il figlio dell'attrice, che lo ha denunciato per circonvenzione di incapace. "Andrea è la persona a cui sono più legata - ha detto la Lollo -. E' un ragazzo intelligente, che non ha bisogno dei miei soldi perché ha i suoi progetti di lavoro e le sto a dire quali. Mi ha salvato più di una volta e io ringrazio il cielo di avermi dato una persona che mi vuole bene nel vero senso della parola, e questo bene è contraccambiato".



Per il figlio Milko invece parole dure: "Mi dispiace che non siamo più in armonia perché sono stata molto generosa con lui - ha detto -. C'è una cosa che succede a molti attori: i figli non riescono a sostenere la popolarità dei genitori. Io sono sempre stata un carattere molto forte e lui molto debole. Si è circondato di persone sbagliate. Non ragiona più".



Sempre nell'intervista, alla domanda su come vorrebbe essere ricordata, se come attrice, fotografa o scultrice, la Lollo ha risposto che "purtroppo mi conoscono soltanto come attrice, che è una parte di me. Ma per via di gelosie feroci non sono riuscita a espletare altre arti che sono per me altrettanto importanti".