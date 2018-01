Gina Lollobrigida, la sua stella brillerà sulla Walk of Fame

Da poco ha festeggiato un importante traguardo, i suoi primi 90 anni, e ora Gina Lollobrigida è pronta a ricevere una consacrazione altrettanto importante: una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. L'1 febbraio la diva sarà a Los Angeles per la posa ufficiale e per ricevere il Filming On Italy Award, premio legato all'omonimo festival.