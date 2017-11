Molestie, Gina Lollobrigida: "Le ho subite e non ho denunciato"

"Un commento su quello che sta accadendo? Credo che avrebbero dovuto denunciare per tempo ma non hanno avuto il coraggio. Ma neanch'io l'ho avuto", rivela Gina Lollobrigida a Porta a Porta. Quante persone avrebbe potuto denunciare le chiede Vespa. "Due persone - risponde la Lollobrigida - e avrebbero perso entrambe il lavoro. Uno straniero e uno italiano".



Alla domanda se si fosse trattato di "molestatori pesanti", l'attrice ha risposto: "Quando la molestia non è molestia ma è di più... non la puoi eliminare, rimane dentro e condiziona il tuo carattere, le tue azioni sono sempre soggette a questo ricordo".



"La prima volta ero innocente non conoscevo l'amore, non conoscevo niente. Quindi era grave. E la persona era molto conosciuta. Avevo 19 anni, andavo ancora a scuola. Della seconda è meglio non parlare... non li ho denunciati per non rivelare una cosa mia... ma erano due cose abbastanza gravi. La seconda volta ero già sposata cominciavo a fare il cinema".