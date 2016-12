Gillian Anderson: "Sono una potenziale Jane Bond"

Dopo la notizia sul possibile rifiuto di Daniel Craig ad interpretare nuovamente il ruolo, si è quindi aperta la caccia al nome del prossimo Bond e il rumor su una candidatura della bella Dana Scully di X Files si è fatto subito insistente. E' stata poi la stessa Anderson a pubblicare su Twitter uno scatto con il poster che la rappresentava proprio come Jane Bond, ringraziando i fan per i voti espressi a suo favore: "It's Bond. Jane Bond" ha scritto l'attrice: “Thanks for all the votes!”. Il dibattito su un possibile James Bond in gonnella si è aperto, si apre una nuova era...addio alle tante Bond Girls, "vallette" tutte curve dell'eroe iconico? Le femministe ringraziano.