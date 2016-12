Gigi D'Alessio torna al San Paolo di Napoli: "Saviano denuncia io difendo"

Dopo 36 concerti in giro per il mondo - dalla Cina al Giappone all'America Latina - in cui ha riproposto classici napoletani e i suoi successi, Gigi D'Alessio torna allo stadio San Paolo il 21 giugno. Per la tappa conclusiva di " Malaterra world tour ", il progetto ribattezzato "la buonaterra " e che diventerà un dvd con al centro proprio la notte napoletana. "Saviano denuncia, io difendo", ha detto il cantautore.

"E' stato un anno importantissimo - spiega Gigi - mi sono avvicinato a questo repertorio con rispetto e devozione. E' importante ribadire che non siamo noi a portare in giro per il mondo la canzone napoletana ma è la canzone napoletana che porta in giro noi. Valorizzare i nostri 'marchi', esportarli e constatare quanto ci amino oltre confine è stata una delle soddisfazioni più grandi della mia vita. Non ci rendiamo davvero conto di quello che abbiamo e di quanto valore abbiano le parole Italia e Napoli nel mondo. Ho vissuto esperienze incredibili, a Mosca il pubblico più caldo. Avrei dovuto suonare anche al Bataclan qualche giorno prima della strage ma poi abbiamo avuto un teatro più grande".

D'Alessio parla anche dell'immagine della città di Napoli: "Gomorra per me va bene. Saviano ha denunciato, io difendo, dove finisce Saviano inizia il mio lavoro. E' una sorta di continuità. Ma se esportiamo solo Gomorra è ovvio che questa diventa l'unica realtà percepita. Diffondere un messaggio di speranza è importantissimo, c'è ancora molto da fare ma la buonaterra è una realtà che già esiste".