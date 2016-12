Giffoni Film Festival, Tea Falco inaugura la kermesse

La 45ma edizione del Giffoni Film Festival , in programma dal 17 al 26 luglio 2015, accende i motori e sarà Tea Falco , reduce del successo di "1992" ad inaugurare il Blu Carpet in Cittadella. Fil rouge di quest'anno il motto di Orazio "Carpe Diem". "E' un monito a cogliere il momento giusto per agire, senza aspettare" ha spiegato il direttore Claudio Gubitosi. In cartellone 156 film, che saranno visionati da 3.600 giurati provenienti da 50 Paesi.

"Giffoni è una magia che cresce e si rinnova anno dopo anno – ha dichiarato il Presidente Pietro Rinaldi - dove il futuro è già presente e si intrecciano le più diverse forme di espressione artistica, culturale e sociale. Abbiamo lavorato tutti insieme affinché il brand, ormai noto e affermato in tutto il mondo, potesse assicurare ai ragazzi che frequenteranno Giffoni la più intrigante selezione cinematografica, talenti in grado di offrire segni e valori, attività e animazioni più varie".



LE SEZIONI DEL FESTIVAL - In programma 156 film tra lungometraggi e cortometraggi, in concorso e fuori concorso, selezionati su oltre 4.200 produzioni in preselezione. Le sezioni competitive sono: Elements+3 (3-5 anni); Elements+6 (6-9 anni); Elements+10 (10-12 anni); Generator+13 (13-15 anni); Generator+16 (16-17 anni); Generator+18 (dai 18 anni in su) e GexDOC.



PREMIERE E EVENTI SPECIALI - Sarà Ant-Man ad inaugurare l'edizione 2015, con l'anteprima italiana. Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, Ant-Man porta per la prima volta sul grande schermo uno dei personaggi originali più noti dei Marvel Comics, apparso fin dalle origini nel gruppo degli Avengers. In cartellone anche la proiezione speciale di Inside Out, la nuova opera d'animazione Disney•Pixar e la presentazione del teaser di Hotel Transylvania 2, che vede il ritorno di "Drac" e dei suoi mostruosi compagni d'avventura. In anteprima per Giffoni anche Pixels, del regista Chris Columbus, che racconta la storia di una razza aliena che scambia le immagini dei vecchi videogames per una dichiarazione di guerra e attacca la Terra.



I TALENT - Sarà Tea Falco ad inaugurare il Blu Carpet in Cittadella venerdì 17 luglio, al fianco di Stefano Fresi. Tra gli ospiti internazionali attesi Orlando Bloom, Mark Ruffalo, Lodovica Comello, Martin Freeman, Tom Felton e Darren Criss. A rappresentare il panorama italiano una folta schiera di artisti nostrani: Fabio De Luigi, la Iena Angelo Duro, Serena Rossi, Lillo&Greg, Nicola Vaporidis, Primo Reggiani, Anna Foglietta, Matteo Branciamore, Luca Capuano, Asia Argento, Valentina Corti, Massimo Poggio, Fortunato Cerlino, Francesca Chillemi, Edoardo Leo e Rocio Munoz Morales.