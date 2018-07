George Clooney batte tutti: è più ricco di Cristiano Ronaldo e Ed Sheeran

Terzo posto per la più giovane star della classifica, ovvero Kylie Jenner, 20 anni e superstar dei social e del mondo e della tv, che con 166,5 milioni di dollari, batte le sue sorelle Kardashian/Jenner e che ha costruito il suo impero sui prodotti di bellezza venduti online. Entro la fine del 2018 probabilmente la piccola miliardaria conquisterà anche il titolo che una volta era di Mark Zuckerberg e Bill Gates: il più giovane miliardario self-made del mondo.



Tra le curiosità di questi guadagni da capogiro, che Forbes ha scovato facendo i conti in tasca alle star, c'è ad esempio che il bel Clooney non è diventato super ricco grazie al suo lavoro di attore nel cinema, bensì a quello di imprenditore di alcolici, grazie alla vendita, nel 2017, della Casamigos, la casa di tequila da lui fondata insieme a Rande Gerber (marito di Cindy Crawford e papà di Kaia Gerber) e Mike Meldman, a Diageo, che ha fruttato loro 700 milioni di dollari. Per il pugile Floyd Mayweather il guadagno maggiore è arrivato invece quasi tutto in un colpo solo grazie all’incontro di agosto 2017 contro Conor McGregor.



Quarta posizione per una celebrità televisiva poco nota da noi, il giudice Judy Sheindlin che con il suo programma di giurisprudenza ha guadagnato 147 milioni di dollari. E infine quinto posto per Dwayne “The Rock” Johnson, star degli action movie.