George Clooney "premiato" con un bacio appassionato da Amal: "Ho trovato il grande amore"

A Clooney, 57 anni, l'American Film Institute ha consegnato un riconoscimento per i traguardi raggiunti nella sua carriera, e per il suo significativo contributo all’arricchimento della cultura americana. Sul palco, ad introdurre la cerimonia di premiazione è stata proprio la moglie, che ha commosso tutti con le sue parole e che ha decantato la modestia, il talento e la tenacia con i quali George è arrivato ad essere l'uomo di successo che è; "Ci siamo conosciuti quando avevo 35 anni e mi ero ormai rassegnata a restare una zitella... Poi abbiamo cominciato a vederci di nascosto nel mio appartamento di Londra e quasi subito ho capito che non avrei voluto stare con nessun altro che non fosse lui", ha detto la signora Clooney.



Poi ha raccontato alcuni particolari dell'inizio della loro love story: "Non riuscivo a dormire quando eravamo separati e mi è stato detto che avevo un particolare sorriso e una certa inclinazione della testa quando leggevo i suoi messaggi o le le lettere che mi nascondeva nella borsa". E ha aggiunto. "A 5 anni di distanza non è cambiato nulla. Lui è la persona che ha la mia più completa ammirazione e il cui sorriso mi fa sciogliere ogni volta. L'amore che ho trovato con te è il grande amore, quello che ho sempre sperato esistesse e vederti con i nostri figli Ella e Alexander è la più grande gioia della mia vita". Poi ha concluso: "Sono così orgoglioso di te mio amore. Congratulazioni per questo grande onore che ricevi stasera. Sono orgoglioso di te, ma so anche che quando i nostri figli capiranno, non solo ciò che hai fatto, ma chi sei, saranno anche loro fieri di te "

A rendere omaggio all'attore sul red carpet hanno sfilato molti dei suoi amici e colleghi, da Juliana Margulies, che nella serie tv "E.R. Medici in prima linea" interpretava l’infermiera Carol a Jennifer Aniston e Courteney Cox, e poi naturalmente Rande Gerber con la moglie Cindy Crawford, Cate Blanchett, Bill Murray, Isabeli Fontana... A congratularsi con lui anche il padre di George, Nick Clooney.