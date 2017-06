Gb, oltre 50 artisti uniti per le vittime del rogo della Grenfell Tower

"Bridge Over Troubled Water" di Simon & Garfunkel, un pezzo che ha fatto la storia della musica, cantato da alcuni dei più importanti artisti britannici per raccogliere fondi destinati ai superstiti e alle famiglie delle vittime della Grenfell Tower di Londra. Dopo One Love Manchester, l'evento organizzato da Ariana Grande in seguito all'attentato terroristico del 22 maggio, il mondo della musica ancora una volta si mobilita per regalare speranza negli occhi di chi non ne ha più.