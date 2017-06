Grenfell Tower, l'appello dei residenti: "Basta selfie, non è un'attrazione turistica"

Mani diverse hanno scritto i cartelli di divieto di selfie appesi poi davanti alla Grenfell Tower di Londra, il grattacielo del tragico rogo. La preghieradei residenti, accanto alla parete dedicata ai messaggi di appello per gli scomparsi e le preghiere. "Grenfell è una tragedia, non è un'attrazione turistica - si legge in uno nel quale le lettere sono state pazientemente colorate - no selfie". E ancora in altri in bianco e nero, ma dello stesso tenore, con un messaggio più diretto: "Basta scattare foto, per favore. Non è un'attrazione turistica".