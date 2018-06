4 giugno 2018 15:51 Gaia Bermani Amaral: "Il sesso è divertente, ma lʼamore guarisce" Lʼattrice, protagonista al cinema dal 7 giugno della commedia romantica "Malati di sesso", si racconta a Tgcom24

Non la si vede agli eventi mondani, ha detto tanti no alla tv, sui social non racconta la sua vita privata. Gaia Bermani Amaral è una donna serena. Bellissima, come ai tempi dello spot della Tim, ma più matura. Fa quello che le piace. Scrive sceneggiature, sta lavorando a un manoscritto, e recita. Al cinema la vedremo dal 7 giugno protagonista della commedia romantica "Malati di sesso" e a Tgcom24 confessa: "Il sesso senza amore esiste, ma è l'amore che ci salva".

Sono sempre la ragazza dello spot della Tim... più matura, oggi so chi sono, mi sono armata di sicurezza per combattere chi cercava di demolire la mia identità... Gaia, ci presenti il tuo personaggio?

Interpreto Giovanna, che è una life coach, sex addicted. Ha questa problematica di avere sempre molte relazioni e non riesce mai a innamorarsi. E' il suo cruccio, così va in analisi per risolvere il problema e lì incontrerà Giacomo (Francesco Apolloni, ndr) che ha il suo stesso problema... il film si trasforma in una sorta di road movie, con i protagonisti che partono in viaggio... E' una commedia romantica. Qual è il messaggio?

Che attraverso l'amore si riesce a guarire. Dietro a una dipendenza c'è sempre un vuoto. Giovanna è una donna forte, ti riconosci?

E' un maschiaccio, che domina gli uomini, molto sicura di sé. Quasi sopra le righe, fa ridere, è per quello che mi è piaciuto questo personaggio. In realtà ha il suo lato umano fragile ed è quello su cui ho lavorato di più, quello che non si vede, che sta dentro. Il suo essere un po' buffa e ironica. C'è chi dice che trapela una certa sensualità, io non la vedo proprio (ride, ndr). Esiste il sesso senza amore?

Certo, sia per le donne sia per gli uomini. Ma se è solo sesso dopo un po' non dura. Io poi sono una romantica... Ti sei lasciata andare: c'è una scena molto particolare in cui simuli un orgasmo...

E' la prima commedia che interpreto, un po alla 'Harry ti presento Sally', infatti in autogrill simulo un orgasmo. E' un tributo a un film cult che adoro, ed è stato liberatorio, non mi sono vergognata perché è stato talmente bello fare quella scena... mi sono divertita tantissimo. E' vero che non volevi fare il film?

Avevo paura di scivolare sulla volgarità. Poi ho capito bene il progetto, ho incontrato il regista Claudio Cicconetti con il quale ho scoperto di avere un bel feeling, ci siamo ritrovati sulla stessa lunghezza d'onda ed è stato tutto più facile e naturale.