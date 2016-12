Franco Battiato, la musica è la sua "cura" per aiutare la ricerca contro le malattie genetiche rare

Una serata di grande musica per una causa importante. E' quella che andrà in scena lunedì 21 novembre , quando Franco Battiato salirà sul palco dell' Auditorium di Milano per un concerto il cui obiettivo è raccogliere fondi a favore della Fondazione Telethon , per la cura delle malattie genetiche rare. Insieme al compositore-cantante e regista ci sarà l’ Ensemble Symphony Orchestra , con una struttura sinfonica che si comporrà di 25 elementi.

Carlo Guaitoli sarà alla direzione d'orchestra e pianoforte mentre Angelo Privitera alle tastiere e programmazioni. L'Ensemble Symphony Orchestra è nata in seno all'Orchestra Sinfonica di Massa e Carrara grazie alla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori strumentisti italiani provenienti da importanti teatri nazionali come il Carlo Felice di Genova, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Comunale di Bologna, l'Orchestra della Toscana, la Fondazione Toscanini di Parma.



Dalla collaborazione tra Battiato e l'orchestra nascerà un concerto unico, nel quale si fonderanno le diverse esperienze e sensibilità per un viaggio musicale unico, attraversando la straordinaria produzione del maestro tra pop, scomposizioni ritmiche ardite e canzone d'autore.



PER INFORMAZIONI

I biglietti del concerto sono disponibili in tutte le Agenzie BNL di Milano e direttamente presso l'Auditorium (tel. 02/83389401-2-3)