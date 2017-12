Fedez, singolo natalizio a sorpresa: ecco "Le palle di Natale"

In un periodo dell'anno, fatto di cotillon e buoni sentimenti, si fa un bilancio su una storia d'amore che lascia della malinconia nel cuore, perché non è Natale se non si ha accanto la persona che si ama. La produzione musicale è curata dalla coppia Takagi & Ketra (rispettivamente Alessandro Merli e Fabio Clemente), con cui Federico ha già collaborato a molte delle recenti hit di maggior successo.



Fedez insieme a Takagi & Ketra devolveranno tutti i ricavi della vendita del brano all'Associazione "Noi per gli Animali Onlus" che si occupa, grazie all'opera di volontari, dell'assistenza, del monitoraggio e della tutela degli animali sul territorio.