Si intitola "Blow It" l'anthem definitiva per Federico Scavo, dj italiano tra i più accreditati a livello internazionale. Dj producer tra i più rispettati degli ultimi anni, ha firmato remix per le star del pop, da Lady Gaga a Jovanotti, da Snoop Dog ai Pink Floyd, ed è resident dj all'Amnesia, mitica discoteca di Ibiza. Tgcom24 vi offre in anteprima esclusiva il video del brano.