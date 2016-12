Emma: "Sono femmina dentro"

"Sono femmina ma non faccio nulla per esserlo. Lo spettacolo merita eleganza e sensualità. Lo spettacolo non può presentare Emma in versione casalinga". La cantante si racconta a cuore aperto a " Maxim " che le dedica la cover. Sexy e inconsapevole di esserlo confessa: "Il sudore, la presa con il microfono, l'abitino o la tutina o gli shorts, ecco lì ci sono, lì c'è lo spettacolo"

"Se mi guardo da fuori - continua Emma - mentre gioco il ruolo da femme fatale, vedo una donna che lavora su se stessa, non una donna che adora se stessa". Emma sottolinea che le interessa solo cantare: "Non sono perfetta fisicamente e non voglio estremizzare una fisicità che non ho. Io canto e potrei essere anche più in carne, ma canto, mica punto a posare per Playboy. Mi reputo bella in una bella taglia 42".



La Marrone racconta che ama sedurre con lo sguardo: Il mio uomo se ha le palle ed è intelligente mi deve guardare fissa negli occhi. Per me dicono tutto. E quando ho incontrato occhi che non meritavano le mie storie sono finite".



Intanto la cantante prosegue con il suo nuovo tour "Emma 3.0" che è partito l'8 novembre da Acireale e che proseguirà per tutto il mese con tappe anche a Roma (il 14 novembre), Firenze (18 novembre) per poi chiudere al MediolanumForum di Assago (Milano) il 25 novembre. E' uscito anche il cd-dvd "E Live" che racchiude i momenti più intensi del tour Emma Limited Edition dello scorso luglio. Il singolo che ha fatto da apripista al disco è stato "Resta ancora in po'", terzo singolo della sua carriera a portare la sua firma, dopo "Amami" e "La mia città". Infine il 14 dicembre Emmasarà ospite a Madrid del oncerto di David Bisbal #TuyYoMadrid.