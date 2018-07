Emma Muscat: "Non cambio nome, amo Biondo e presto canterò in italiano"

Emma raccontaci questo primo album...

Ho firmato con Warner qualche settimana fa ma ci stavo lavorando già da tempo. Il disco descrive tante emozioni, sono momenti diversi della mia vita. Da quando ho scritto la prima canzone due anni e mezzo fa, Alone, fino ad ora. C'è amore e amicizia, amore bello e amore brutto, amicizia falsa e amicizia vera. Le due facce medaglie e le mie esperienze.

Sono tutte canzoni in inglese, brani in italiano quando?

Nel prossimo disco canterò sicuramente in italiano. Sto già pensando a brani inediti scritti da me.

Delusa di non essere arrivata in finale ad "Amici"?

Nella scuola sono cresciuta. Settimana dopo settimana, ero una ragazza timida e introversa e ho tirato fuori tante emozioni e sentimenti. Grazie anche a Paola Turci che mi ha aiutato tanto. Il serale è stato già una conquista. Non arrivare in finale? Non me lo aspettavo, ma è successo e non potevo cambiare niente. Ho sempre dato il massimo, sono soddisfatta.