Emilia Clarke sul set del nuovo Guerre Stellari con Chewbacca

Non c'è solo Daenerys e non c'è solo il Trono di Spade da reclamare, per Emilia Clarke. L'attrice britannica è anche impegnata sul set di uno dei lungometraggi più attesi, lo spin-off/prequel della prima trilogia di Guerre Stellari dedicato al contrabbandiere più affascinante e carismatico della galassia, Han Solo (interpretato da Alden Ehrenreich). Quale sarà il ruolo di Emily ancora non è dato da sapere ma sembra che abbia sviluppato una solida amicizia con Chewbacca, forse persino più entusiasta per questi dieci milioni di follower.