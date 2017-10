Ed Sheeran, ambedue le braccia ingessate: cancellate le prossime date del tour

"Una visita ha confermato le fratture al mio polso destro e al gomito sinistro, che mi renderanno incapace di eseguire concerti dal vivo per il prossimo futuro", così Ed Sheeran annuncia sui social, mostrando un avambraccio fasciato, lo stop forzato in seguito all'incidente in bicicletta avvenuto qualche giorno fa. E in una postilla si legge: "P.S. Ed non sta effettivamente scrivendo dal momento che ha entrambe le braccia ingessate!".

Salta quindi per il momento il tour programmato in Asia, scrive il cantante britannico per mano di qualcun altro: "Purtroppo, questo significa che i seguenti spettacoli non saranno in grado di andare avanti come previsto: Taipei, Osaka, Seoul, Tokyo e Hong Kong. Sto aspettando di capire come la guarigione progredirà prima di decidere sui prossimi spettacoli. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli".