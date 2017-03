Ed Sheeran apre il tour mondiale, con voce e chitarra incanta 11mila fan a Torino

Faccia pulita, capelli rossicci e sguardo timido. Sembra impossibile che Ed Sheeran sia un idolo delle folle. Ma quando parte "Castle on the hill", il Pala Alpitour di Torino esplode. Il cantante è un fenomeno atipico, né bello, né dannato, ma travolge il pubblico. Gli 11mila accorsi per la prima data del suo tour mondiale cantano e ballano per quasi due ore sulle note delle sdolcinate "Lego House", "Photograph" e "Perfect" o delle più ritmate "Sing" e "Shape of you".

Ed Sheeran è un ragazzo qualunque, normale: arriva da Halifax, città di poco più di 80mila abitanti, e a 26 anni sta conquistando il mondo. Dal vivo non ha bisogno di grandi scenografie o coreografie: bastano degli schermi con giochi di luci e colori (creati da Mark Cunnife, già collaboratore, fra gli altri, di Madonna) e la sua voce. Da solo riempie tutto il palco. Sheeran canta, rappa, suona e il pubblico lo segue. Il finale è molto scenografico, con il palazzetto che si riempie di palloncini regalati ai fan all'ingresso insieme ai bastoncini luminosi.



Non c'è dubbio, i segni matematici gli portano fortuna, visto il successo dei tre album "+", "x", "÷". In una sola settimana con l'ultimo "Divide" ha battuto il record di vendita di tutti i tempi: oltre 4 milioni e 300mila copie nel mondo e più di 603 milioni di streaming nella prima settimana su Spotify, Apple Music e Deezer.



Altri 11mila fortunati lo potranno vedere ancora a Torino, venerdì 17 marzo. Poi il resto del tour sarà in Europa, Perù e Cile. Intanto Ed promette: "Tornerò presto, magari con una band".



LA SCALETTA DEL CONCERTO: Castle on the hill, Eraser, A Team, Don't/New Man, Lego House, I'm a mess, Happier, Galway Girl, How would you feel (Ashton), I see fire, Photograph, Perfect, Bloodstream, Thinking out loud, Sing, Shape of you, You need me, What do I know?