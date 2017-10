Gerard Butler investito in moto, Ed Sheeran incidente in bicicletta

Fine settimana sfortunato per due celebrità... amanti delle due ruote. L'attore Gerard Butler è stato investito da un’auto mentre era alla guida della sua motocicletta a Los Angeles finendo in ospedale. Lo stesso è capitato a Ed Sheeran coinvolto in un incidente mentre pedalava sulla sua bicicletta a Londra...

L’attore della nuova pellicola catastrofica, "Geostorm", in uscita nei prossimi giorni, avrebbe riportato solo tagli e abrasioni. Niente ossa rotte, anche se è restato sotto osservazione, visto l'intervento dell'ambulanza, chiamata da un passante. A breve potrò tornare a promuovere il suo nuovo film.



Qualcosa di rotto invece potrebbe esserci per il cantante britannico Ed Sheeran, vittima, nella notte, di un incidente stradale con la sua bicicletta. Il cantante di “Shape Of You” ha postato infatti uno scatto in cui appare con il braccio fasciato e legato al collo e spiega di aver avuto un incidente e di aspettare il responso medico per capire se il suo tour in Asia potrebbe essere messo a repentaglio...