Dwayne Johnson papà per la terza volta, l'annuncio social

Tra un blockbuster e un altro, mentre è uno dei divi più pagati di Hollywood e pensa di candidarsi per la Casa Bianca nel 2024, Dwayne Johnson è diventato papà per la terza volta di una femminuccia. Lo ha annunciato sui social con un post toccante e una foto in cui abbraccia la nuova arrivata. "Felice e orgoglioso di portare un'altra forte ragazza in questo mondo. Tiana Gia Johnson è venuta in questo mondo come una forza della natura".

Tiana Gia Johnson è la seconda figlia dell'ex wrestler avuta con Lauren Hashian, dopo Jasmine, 2 anni. Invece Simone Garcia ha 16 anni ed è nata dal primo matrimonio con Dany Garcia.



Ecco il lungo messaggio social dell'attore hollywoodiano: "Felice e orgoglioso di portare un'altra forte ragazza in questo mondo. Tiana Gia Johnson è arrivata in questo mondo come una forza della natura e mamma Lauren ha faticato come una vera rockstar. Sono stato cresciuto e circondato da donne forti e amorevoli per tutta la vita, ma dopo aver partecipato alla nascita di Tia, mi è difficile esprimere il nuovo livello di amore, rispetto e ammirazione che ho per Lauren e tutte le mamme e le donne là fuori. Spiego ai saggi gentiluomini che è fondamentale essere di sostegno alla vostra donna quando sta partorendo, siate solidali come potete, tenendole la mano, tenendole le gambe, qualunque cosa tu possa fare. Ma se vuoi davvero capire il singolo momento più potente e primitivo che la vita ti offrirà, guarda come nasce il tuo bambino. È un cambiamento di vita e il rispetto e l'ammirazione che hai per una donna saranno per sempre illimitate. E alla mia terza e più giovane figlia, Tiana Gia - come ho fatto quando sono nate le tue due sorelle maggiori, Simone Alexandra e Jasmine Lia - hai la mia parola che ti amerò, proteggerò, guiderò e farò ridere per il resto della mia vita. Il tuo pazzo padre ha molte responsabilità e indossa molti cappelli in questo grande mondo, ma essere tuo padre sarà sempre quello che indosserò con maggiore orgoglio. Oh, e un'altra cosa... ti piacerà rotolare nel pick-up di papà".