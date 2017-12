Dwayne Johnson: stella sulla Walk of Fame, terzo figlio in arrivo e futuro da Presidente Usa

Periodo d'oro per Dwayne Johnson . Sta tornando al cinema con il remake di "Jumanji", ha ricevuto la propria stella sulla famosa Walk of Fame hollywoodiana e ha annunciato su Instagram la dolce attesa della compagna. A maggio aveva affermato di voler correre per le elezioni presidenziali Usa del 2020. Dopo un cambio di rotta ironico al " The Graham Norton Show" , è tornato sui suoi passi: "Sto seriamente considerando l'idea", ha detto all' "Ellen DeGeneres Show" .

A maggio in una lunga intervista concessa al magazine di "GQ", l'attore aveva ammesso di aver preso in considerazione l'idea e di aver spostato il proprio interesse sempre più verso la politica, dichiarando: "Credo ci sia una possibilità concreta" a proposito della sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali. Durante la promozione del nuovo film "Jumanji - Benvenuti nella giungla" è stato ospite del "The Graham Norton Show", dove ha smentito la candidatura, affermando ironicamente che un suo collega avrebbe potuto sabotare la campagna elettorale. Probabilmente una boutade, perchè solo qualche giorno dopo nel salotto televisivo di Ellen DeGeneres, The Rock, tra gli applausi scroscianti del pubblico, ha riconfermato gli iniziali piani politici per la corsa alla Casa Bianca.



Intanto Dwayne è diventato un "attore stellato" sul Sunset Boulevard di Hollywood. Si tratta della stelle numero 2.624 sulla famosa strada dei divi. Nel motivare la scelta, l’organizzatrice della cerimonia ha spiegato che l'attore non solo ha una grande personalità e talento, ma porta avanti anche numerose attività filantropiche.



Nella primavera 2018 Dwayne Johnson diventerà papà per la terza volta. L'attore ha una figlia di 16 anni nata dal primo matrimonio con l'ex moglie Dany Garcia e una, Jasmine Lia, con l'attuale compagna, la cantautrice Lauren Hashian. I due diventeranno nuovamente genitori di una bambina. The Rock, condividendo una foto della piccola Jasmine, ha scritto su Instagram: "La nostra Jasmine Lia vorrebbe fare un annuncio molto importante. È una femmina! Lauren ed io siamo incredibilmente grati per il fatto che la prossima primavera daremo il benvenuto al nostro secondo figlio. Inoltre Jazzy è eccitata all'idea di capeggiare e proteggere la sua sorellina. Papà è nuovamente circondato dagli estrogeni e da bellissime e fortissime donne. Tutte femmine. Un solo maschio. Non averi potuto chiedere di più". Chissà che la terza figlia non porti con sé anche dei fiori d'arancio...