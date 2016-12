Divorzia la storica coppia Jennifer Garner e Ben Affleck

"Dopo un'attenta valutazione, abbiamo preso questa difficile decisione. Ci impegniamo a occuparci in modo congiunto dei nostri figli, per i quali chiediamo il rispetto della privacy in un momento così difficile. Questo sarà il nostro unico commento sulla vicenda. Vi ringraziamo per la comprensione", affermano Garner e Affleck.



Secondo indiscrezioni la coppia vive già separata da mesi, almeno dieci. E i rumors sul un possibile divorzio di rincorrono da tempo, con Affleck che ha difeso il suo matrimonio e criticato duramente i tabloid che lo volevano finito.



La coppia si è sposata nel giugno 2005, dopo essersi incontrata l'anno precedente sul set di "Daredevil", e ha tre figli, Violet di nove anni, Seraphine di sei anni e Samuel di tre anni. I due si erano incontrati però per la prima volta nel 2001 sul set di Pearl Harbor. L'amore è scoppiato successivamente e Affleck ha chiesto a Garner di sposarlo nel giorno del 33mo compleanno dell'attrice: la cerimonia si è svolta privatamente il 29 giugno del 2005.



Nel 2013, salendo sul palco per ritirare l'Oscar per Argo, Affleck aveva parlato del suo matrimonio come di un "lavoro". "Voglio ringraziare mia moglie, per lavorare al nostro matrimonio da dieci Natali. E' un lavoro, ma il miglior lavoro che si può fare. E non c'è nessun altro con cui vorrei lavorare", aveva detto Affleck.