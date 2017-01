Garner: "La virilità di Ben è formidabile"

foto Da video Correlati IN SPLENDIDA FORMA 13:01 - Ben Affleck è davvero un papà esemplare, merito è di una "materia prima" di ottima qualità. A svelarlo Jennifer Garner, che con l'attore ha avuto ben tre figli: Violet (6 anni), Seraphina (3 anni) e Samuel, nato lo scorso febbraio. "Non ho in programma di avere altri figli - ha confessato all'Ellen DeGeneres Show - Ma mio marito ha degli spermatozoi davvero efficaci. Non si può mai sapere con lui, in fondo basta dargli un'occhiata...". è davvero un papà esemplare, merito è di una. A svelarlo, che con l'attore ha avuto ben tre figli: Violet (6 anni), Seraphina (3 anni) e Samuel, nato lo scorso febbraio. "Non ho in programma di avere altri figli - ha confessato all'Ellen DeGeneres Show - Ma. Non si può mai sapere con lui, in fondo basta dargli un'occhiata...".

Dopo due femmine, la Garner ha scherzato sul fatto di dover prendersi cura di un maschietto.



"Voglio dire, loro non mi facevano pipì negli occhi. Non so se lo fa perché è un maschio o perché è il terzo e mi dimentico di averlo... - ha confessato l'attrice - Capisci, stai trafficando con due e ad un certo punto pensi: Ho messo il bambino giù. Giuro, ho messo il bambino a terra da qualche parte". "Non ne vieni fuori come un genitore modello - ha ribattuto divertita la presentatrice - Forse domani riceverai una visita dagli assistenti sociali"