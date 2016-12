Demi Lovato ruba un'auto per scherzo e pubblica il video sul web

Demi Lovato combina una nuova malefatta, ma stavolta è solo uno scherzo. La cantante si è fatta filmare da un'amica mentre ha provato a rubare un'auto per gioco, approfittando di una momentanea assenza dell'autista. Il video della marachella, messa in atto durante il suo soggiorno a Singapore, è stato poi pubblicato su Instagram dalla stessa ex stellina Disney.

"Stai registrando? Oh mio Dio", dice la popstar all'amica all'inizio del filmato, in cui la si vede saltare dal sedile posteriore dell'automobile al posto guida. In pochi secondi, tra le risate dell'improvvisata videomaker, la cantante si mette al volante e fa partire l'auto.



Demi Lovato, attualmente impegnata con il lancio della sua linea di prodotti di bellezza Devonne, nelle ultime settimane è stata in Asia con il suo Demi World Tour, prontamente documentato con numerosi scatti in Rete, dove ha postato anche la breve clip del finto furto, corredata dalla didascalia "Quando rubi una automobile a Singapore".