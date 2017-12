David Cassidy, la star de "La famiglia Partridge" esclude la figlia dall'eredità

L'apertura del testamento di David Cassidy ha lasciato a bocca asciutta la figlia Katie . Il cantante e attore de "La famiglia Partridge" l'ha infatti totalmente esclusa dall'eredità, destinando tutte le sue proprietà (dal valore di circa 150mila sterline) al secondogenito Beau. A quanto riporta il sito inglese "The Blast", la star ha messo nero su bianco " la specifica intenzione di non fornire alcun lascito a Katherine Evelyn Cassidy".

Negli anni il rapporto tra padre e figlia è stato complicato, ma Katie aveva dichiarato di essere corsa immediatamente al suo capezzale per stargli vicino nel momento della morte, avvenuta lo scorso 21 novembre. Un ricongiungimento tardivo che aveva lasciato il segno nel cuore della primogenita e l'aveva riunita alla famiglia. Su Twitter aveva infatti condiviso con i fan questo messaggio: "Le parole non possono esprime il conforto che la nostra famiglia ha ricevuto durante questo periodo difficile. Le ultime parole di mio padre sono state Così tanto tempo sprecato".



Tra le ultime volontà espresse dal cantante anche quella di essere cremato e di non avere esequie pubbliche. La famiglia si troverà così dopo le festività, per ricordarlo durante una cerimonia privata. Chissà se, uniti dal dolore, i due fratellastri riuscitanno a mettere da parte i malumori legati al testamento e trovare insieme un nuovo equilibrio.