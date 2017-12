Da Ozpetek a Virzì, film italiani al cinema: non solo cinepanettoni

Tra dicembre e febbraio sono in arrivo in sala più di dieci titoli italiani. Il 13 dicembre usciranno i classici cinepanettoni: "Poveri ma ricchissimi" di Fausto Brizzi con De Sica, "Natale da chef" di Neri Parenti con Boldi e il film di montaggio "Super Vacanze di Natale". Chiuderanno il 2017 due titoli attesi come "Napoli Velata" di Ferzan Ozpetek con Giovanna Mezzogiorno e la commedia "Come un gatto in Tangenziale" di Riccardo Milani con il duo Albanese-Cortellesi.