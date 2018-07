Da "Mary Poppins" a "Suspiria", il ritorno dei cult tra reboot e remake

Nonostante i passi falsi come quello di "Ben-Hur" sarà un fiorire di classici nella prossima stagione. Intanto è già uscito il dramma carcerario "Papillon", di Michael Noer, nuovo adattamento interpretato da Charlie Hunnam e Rami Malek dal libro di memorie di Henry Charriere, che arriva a 45 anni dal primo film che schierava la coppia d'oro Steve McQueen-Dustin Hoffman.



Dopo Janet Gaynor e Frederic March nel 1937, Judy Garland e James Mason nel 1954, Barbra Streisand e Kris Kristofferson nel 1976, a ottobre Lady Gaga e Bradley Cooper (anche regista) riporteranno sullo schermo "E' nata una stella", storia d'amore fra un divo in declino e la talentuosa aspirante artista che decide di aiutare. Grande attesa poi per "Suspiria", il remake firmato da Luca Guadagnino con protagonista Dakota Johnson (nelle sale Usa dal 2 novembre), dal classico horror di Dario Argento.

Sempre in ambito horror si annuncia come un evento il reboot di uno dei capolavori di John Carpenter, "Halloween" (1978), firmato 40 anni dopo da David Gordon Green (in sala a ottobre), con i protagonisti originali, Jamie Lee Curtis e Nick Castle.



A Natale attendiamo "Il ritorno di Mary Poppins" di Rob Marshall, sequel ambientato 25 anni dopo la prima avventura (uscita nel 1954). Nei panni della tata magica troveremo Emily Blunt e in quelli di sua cugina Topsy, Meryl Streep. Intanto Tom Cruise, con una foto diventata subito virale, ha annunciato l'inizio riprese di "Top Gun: Maverick" di Joseph Kosinski, ritorno del divo hollywoodiano al ruolo del pilota ribelle, 32 anni dopo il primo film.



Da non dimenticare tutte le versioni live action dei propri capolavori d'animazione che la Disney sfornerà. Fra i prossimi ad arrivare, "Dumbo" diretto da Tim Burton, "Aladdin" reimmaginato da Guy Ritchie, "Il re leone" di Jon Favreau e "Mulan" di Niki Caro.