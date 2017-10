Cristiano De André canta De André: "Adesso tocca al Faber più politico"

In questo terzo capitolo del suo personale cammino alla riscoperta della musica del padre, l'album che ne esce è quello più intenso, più politico e più rock. Nelle dodici tracce registrate nel corso dell'ultimo tour, il repertorio di Faber è suonato con un approccio molto chitarristico ma che guarda oltre: "Abbiamo cercato di contaminare le canzoni di mio padre e portarle verso la world music con una visione più elettrica ed elettronica" spiega il musicista. Ritocchi agli arrangiamenti, non alle liriche, così attuali e incisive ancora oggi. "Di mio padre voglio tramandare la grande coerenza, un appiglio per i ragazzi in questo buio esistenziale. Nei giovani vedo un nuovo rinascimento per uscire da questo secondo medioevo: i ragazzi ci daranno una mano a ritrovare l'energia che avevamo negli anni 70, per non accettare più questo impero che ci ha detto che la felicità si può comprare".

Al di là del valore universale, per De André questo progetto ha anche un significato personale, in linea con l'autobiografia "La versione di C" uscita l'anno scorso: "Finalmente mi sto scrollando di dosso parecchi fantasmi. Con il libro ho perdonato mio padre e me stesso per i momenti bui in cui mi sono fatto del male: è stato un libro terapeutico, ma è anche una bibbia, perché racconto solo la verità e mi metto a nudo".



Per "De André canta De André" il viaggio non è finito: dal 12 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli riparte il tour, che fino al 16 dicembre toccherà tra le altre Roma, Como, Brescia, Lecce, Firenze e Bologna, ora in band, ora in duo acustico, e con una scaletta speciale per la data di Genova. Ma in occasione del 50.mo anniversario del '68, nel 2018 Cristiano De André progetta anche di riarrangiare per intero il concept album "Storia di un impiegato", mentre verso la fine dell'anno usciranno nuovi inediti a propria firma. "In futuro - anticipa l'artista - arrivera' anche un'altra raccolta 'De André canta De André', dedicata alle canzoni d'amore ed eseguita con orchestra sinfonica. Il lavoro per ricordare Faber con le sue canzoni, quindi, è ancora lungo.