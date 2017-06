Claudia Cardinale: "Mastroianni era innamorato pazzo di me... "

La diva italiana, 79 anni, a cui il festival di Cannes ha dedicato il manifesto della settantesima edizione, mentre balla sui tetti di Roma nel 1959 e che sulla Croisette ha anche presentato il suo ultimo film italiano, “Nobili bugie” diretto da Antonio Pisu, parla schiettamente su Chi e svela un curioso retroscena su Marcello Mastroianni e il loro incontro sul set de "Il bell'Antonio": "Pensi che una volta si dichiarò anche in diretta televisiva, non lo dimenticherò mai... Da allora Catherine Deneuve non mi guarda più. Eppure io ho sempre avuto una sola regola in amore: mai mischiare lavoro e sentimenti. Per me Marcello era solo un grande amico", afferma la Cardinale che al suo vero ed unico grande amore, Pasquale Squitieri, renderà omaggio tornando a teatro: "Sto preparando uno spettacolo che voleva tanto Pasquale, “La strana coppia”. Ci teneva molto: ci ha lasciato da poco, mi piace omaggiarlo con questo spettacolo. Lo faccio per lui, solo per lui. Pasquale è stato l’uomo della mia vita. L’unico e il solo (...) Un amore enorme, profondo. Siamo stati insieme 27 anni, quando abbiamo preso strade diverse l’affetto non è mai venuto meno. Conservo di lui splendidi ricordi. Fui io a scegliere lui, lo sa? Ricordo ancora quando gli telefonai dall’aeroporto di New York... Decisi di raggiungerlo a sorpresa. Sono sempre le donne che danno il via alle storie d’amore più belle".