Cinema, morto a 97 anni Lewis Gilbert: fu regista di tre 007

E' morto a 97 anni il regista britannico Lewis Gilbert, noto per aver diretto nella sua lunga carriera anche tre film della saga di 007. "Mio padre è morto pacificamente nel sonno", ha detto il figlio John Gilbert. Fra i suoi altri film, in una parabola cinematografica incominciata nel 1945 subito dopo la guerra e conclusa con "Before you go" del 2002, spiccano "Alfie", premio della giuria a Cannes nel 1966, ed "Educating Rita", del 1983.