Christina Aguilera è tornata... nuda e sensuale nel video del suo nuovo singolo

Più sexy e provocante che mai. Christina Aguilera è tornata e sembra in forma... esplosiva. La cantante, 37 anni, ha appena presentato il suo nuovo singolo "Accelerate", che anticipa il nuovo album "Liberation" di prossima uscita (15 giugno, ndr). E per festeggiare il suo rientro sulla scena musicale l'artista ha scelto di accompagnare la canzone con un video decisamente "dirty", in cui appare nuda con il seno coperto solo da due X di nastro adesivo e mentre si lecca sensualmente il dito...

Scene bollenti e provocanti a parte “Accelerate”, scritto e coprodotto da Kanye West, segna il ritorno di una Aguilera aggressiva e "urban" su una melodia R&B, che si avvale dei featuring di Ty Dolla $ign e 2 Chainz. Il video diretto da Zooey Grossman crea un'atmosfera altrettanto graffiante in cui l'ex giudice di "The Voice", che ha di recente dichiarato di non voler più tornare al talent canoro, sfoggia tutta la sua carismatica sensualità. "Liberation", che uscirà a giugno, è il primo atteso album di Xtina (per i fan, ndr) dal 2012. Ad allora risale infatti il suo settimo disco, “Lotus”.