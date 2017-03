Chris Martin festeggia 40 anni con un nuovo brano dei Coldplay

Il 2 marzo Chris Martin compie 40 anni e in concomitanza con il compleanno i Coldplay pubblicano l’inedito "Hypnotised" . La ballata è descritta dal cantante come "un nuovo non-singolo" e sarà incluso nel loro nuovo Ep "Kaleidoscope", in uscita il prossimo 2 giugno. Il tour di "A Head Full Of Dreams" riprende alla fine di questo mese per tornare negli stadi di tutto il mondo. Saranno in Italia il 3 e 4 luglio, con due date allo Stadio San Siro di Milano.

L'Ep conterrà anche il brano da poco uscito in collaborazione con i Chainsmokers, “Something Just Like This”, con il quale si sono esibiti dal vivo durante la cerimonia dei Brit Awards il 22 febbraio. A completare le altre atre canzoni saranno "All I Can Think About Is You", "Miracles 2" e "A L I E N S".



Il lavoro della band arriva a distanza di due anni dall'ultimo "A Head Full Of Dreams", che ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo.



Chris Martin arriva al suo quarantesimo compleanno dopo aver infilato un successo dopo l’altro. I Coldplay hanno esordito nella discografia 17 anni fa, quando il cantante aveva appena 23 anni e con i suoi soci Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion conquistava il mondo con l’album "Parachutes" e il singolo "Yellow".