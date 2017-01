Cesare Cremonini, baci con la fidanzata aspettando il nuovo disco

Cesare Cremonini è stato pizzicato da "Chi" a Cortina con la fidanzata Giulia Centofante. Per i due pranzo all'aperto in un ristorante, con contorno di baci e abbracci. Fermo discograficamente al 2014 con l'album "Logico", la star italiana è in fase di lavorazione sul suo nuovo album e sui social aveva dichiarato: "Ho fra le mani un grande disco. Un album di canzoni. Un pezzo del mio futuro". Ancora presto, però, per parlare di data di uscita e di tutto il resto.