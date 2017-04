Carrie Fisher torna nei panni di Leila in "Star Wars IX"

La sua eredità continua, perché la sua missione non si è ancora conclusa. Così Carrie Fisher tornerà nei panni della ormai leggendaria Principessa Leila in "Episodio IX". Il fratello e la figlia dell'attrice scomparsa tre mesi fa a soli 60 anni hanno infatti autorizzato l'uso di filmati girati in precedenza da Disney e Lucasfilm per il nono film di "Star Wars" previsto per il 2019. E tutto senza l'ausilio CGI, ovvero computer graphic, nel rispetto per la sua memoria.

Un'ultima grande apparizione in scena quindi per Carrie Fisher, il cui ruolo anche se non è chiaro ancora quale sarà il peso del suo personaggio in Star Wars Episode IX. Colin Trevorrow, il regista ha però intanto confermato di aver terminato la sceneggiatura e il casting avrà inizio la prossima estate, mentre l'uscita del film è previsto per il 24 maggio 2019. Todd Fisher, fratello dell'attrice ha detto in riferimento alla presenza di Carrie nel terzo capitolo della saga: “Come si poteva cancellarla? Lei è una parte troppo importante e penso che lo sia ancora di più adesso, come nel caso di Obi Wan. Dopo la sua morte è diventato più potente e penso che sia successo anche con Carrie”. Nel frattempo i fan sono in trepidante attesa per l'arrivo di Star Wars: Gli ultimi Jedi a dicembre di quest'anno.