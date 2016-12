Burt Reynolds, gli 80 anni dell'attore tra i grandi di Hollywood

Successo, ricchezza, donne, fallimenti, rinascite. Si possono così riassumere gli 80 anni che compie oggi Burt Reynolds. L'attore è stato un sex symbol negli anni 70 e 80, decenni che lo videro protagonista di film culto come "Un tranquillo week-end di paura", "Ladro e gentiluomo", "Quella sporca ultima meta". Negli ultimi anni è stato in "Boogie Nights", che gli fruttò anche un Golden Globe come miglior attore non protagonista.