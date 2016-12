Channing Tatum: "Che disastro quel provino per The Fast and the Furious: Tokyo Drift"

Ormai Channing Tatum è una star nel firmamento del cinema di oggi. Ha iniziato ad avere un riconoscimento pubblico solo con "Step Up" nel 2006. Durante un'intervista al Jimmy Kimmel Show ha raccontato il suo disastroso provino agli esordi per entrare nel cast di "The Fast and the furious: Tokyo Drift" : "A metà mi sono fermato. Stavo andando malissimo: non ricordavo le battute, sudavo freddo. Un'esperienza tremenda".

Tatum aveva provato a far parte del film sulle corse clandestine per ricoprire il ruolo di Sean Bosewell, il protagonista, poi invece andato a Lucas Black. "Volevo fare il film principalmente per visitare Tokyo!", ha ammesso l'attore, ricordando: "Non hanno nemmeno tentato di fermarmi quando me ne sono andato, erano tipo "Ok, è un'ottima idea".



La star di "Magic Mike" in questo periodo è protagonista di due film importanti come "The Hateful Eight" di Quentin Tarantino e "Ave, Cesare!" dei fratelli Coen.