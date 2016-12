9 febbraio 2016 10:18 Hugh Jackman, quinta operazione per un cancro della pelle Lʼattore australiano ha mostrato sui social il naso incerottato dopo lʼintervento chirurgico, invitando i fan a usare la crema solare e a sottoporsi ai controlli Hugh Jackman: "Mi hanno tolto 4 tumori alla pelle in 18 mesi"

Hugh Jackman è stato operato per la quinta volta al naso, a causa di un cancro della pelle. Lo ha rivelato lo stesso attore australiano pubblicando sui social una foto in cui appare con un cerotto sul naso. "Un esempio di quello che accade quando non si usa la crema solare. E' una forma lieve di cancro, ma comunque è grave", ha scritto l'attore accanto allo scatto, invitando i fan a usare la crema solare e a sottoporsi a frequenti controlli.

Hugh Jackman è affetto da un carcinoma a cellule basali, un tumore della pelle che colpisce soprattutto le zone del corpo più esposte al sole. L'attore australiano ha dato notizia della malattia, per la prima volta, il 21 novembre 2013, sempre via social: "Deb (sua moglie, ndr) mi ha detto che dovevo farmi controllare quel segno sul naso. E aveva ragione: ho un carcinoma a cellule basali", aveva scritto. Lo scorso maggio, Jackman aveva parlato del suo cancro alla rivista "People", rivelando di essersi sottoposto a 4 interventi chirurgici in 18 mesi.





An example of what happens when you don't wear sunscreen. Basal Cell. The mildest form of cancer but serious, nonetheless. PLEASE USE SUNSCREEN and get regular check-ups. Una foto pubblicata da Hugh Jackman (@thehughjackman) in data: 8 Feb 2016 alle ore 07:57 PST

Hugh Jackman, 47 anni, è diventato famoso grazie al ruolo di Wolverine in "X-man" di Bryan Singer, un personaggio diventato poi protagonista di una sua serie di film. Sposato dal 1996 con Deborah-Lee-Furness e padre adottivo di due bambini, nel 2008 è stato definito dalla rivista "People" l'uomo più sexy del mondo. Tra i riconoscimenti conquistati in carriera, spicca il Golden Globe vinto nel 2013 come migliore attore per "Les Miserables".