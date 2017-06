Bud Spencer, a un anno dalla morte Napoli vuole intitolargli una via

Esattamente un anno fa, il 27 giugno 2016, moriva Bud Spencer . Conosciuto da tutti come il " gigante buono ", e sempre in coppia con l'amico Terence Hill, Carlo Pedersoli è rimasto nel cuore dei napoletani. Francesco Emilio Borrelli , consigliere regionale campano per i Verdi, ha infatti dichiarato di aver "richiesto ufficialmente l' intitolazione di una strada " all'attore, probabilmente nel quartiere di Santa Lucia a Napoli , dove Bud è nato.

"Non ci sarà bisogno di aspettare cinque anni, come prevede la legge, perché si adotterà lo stesso metodo grazie al quale è stata intitolata una strada del centro storico a Pino Daniele", ha aggiunto Borrelli, che nel frattempo pubblica sulla sua pagina Facebook un video-tributo dove Bud Spencer torna a vivere per le vie della sua Napoli.

La morte - Bud Spencer è venuto a mancare all'età di 86 anni il pomeriggio del 26 giugno 2016, in una clinica romana. Nato a Napoli il 31 ottobre 1929, l'attore ha vissuto una poliedrica carriera fatta di spaghetti western, thriller e cinema d'autore. Pur essendo snobbato dalla critica e dai premi ("in Italia io e Terence Hill semplicemente non esistiamo, [...] non ci invitano neppure ai festival"), è sempre rimasto nel cuore di generazioni di ragazzini. L'ultima apparizione in televisione è stata nel 2010 con "I delitti del cuoco", fiction di Canale5. A testimonianza dell'amore sconfinato di Napoli per lui, nel 2016 era stato festeggiato con una medaglia e una targa per la sua lunga carriera consegnategli dal sindaco De Magistris a Palazzo San Giacomo.