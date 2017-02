Britney Spears, il seno sguscia via sul palco

L'ex lolita del pop Britney Spears ha colpito ancora. Durante la data di Las Vegas del "Piece of me Tour", infatti, la cantante è rimasta a seno nudo di fronte pubblico. La tutina che indossava non è riuscita a contenere il décolleté durante la coreografia e l'incidente hot è stato servito su un piatto d'argento ai fan delle prime file. Da vera professionista ha continuato lo show, tra le urla dei presenti che non si aspettavano questo 'regalino' a luci rosse.