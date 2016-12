Britney Spears ci ricasca: ancora balli sexy in intimo sui social

Britney Spears ci ricasca. La popstar ha pubblicato sui social alcuni video piccanti in cui balla in modo provocante in biancheria intima, mostrando tatuaggi su un fianco e sulla gamba sinistra. Se i tattoo sono temporanei, la voglia di mettere in mostra il fisico per la cantante è indelebile. La popstar si esibisce sulle note della sua "Breathe On Me", brano contenuto nell'album del 2003 "In the Zone".