Britney Spears, balli proibiti sul web: la popstar provoca con movenze sexy in bikini

Britney Spears torna a giocare col suo corpo e con i social, pubblicando su Instagram tre video in bianco e nero in cui si esibisce in balletti sexy con indosso solo un bikini nero. Tatuaggi bene in vista, sguardi provocanti e pose hot sono gli ingredienti di queste clip in cui la reginetta del pop mostra pancia piatta, fisico tonico e voglia di esibire la propria sensualità. Solo desiderio di sentirsi sex bomb o dietro c'è qualcos'altro?

Il 13 febbraio Britney Spears riprenderà il suo show "Piece of me" al Planet Hollywood di Las Vegas e per prepararsi al meglio, in queste settimane, si è dedicata alla costruzione di nuove coreografie e a intense sedute di fitness e yoga. La popstar si è concessa delle pause solo per gite in campagna con i figli Lynne e Jamie, documentando le sue giornate sui social. Social in cui da tempo non c'era traccia di scatti o video sexy. Le ultime foto hot pubblicate da Brit risalgono a più di un anno fa, quando la cantante si mostrò in lingerie per lanciare la sua linea di intimo. Che anche questi video siano una mossa pubblicitaria in vista dei nuovi show?