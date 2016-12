Britney Spears, che sexy lingerie!

15:09 - Nella sua carriera di abiti e completini intimi sexy ne ha indossati tanti, adesso Britney Spears non solo ha deciso di confezionarseli da sola, ma anche di lanciare una vera e propria linea di lingerie. La testimonial? Naturalmente lei. Sul suo Instagram sono apparse le prime immagini in cui appare in reggiseno e slip trasparenti, per la presentazione del marchio "The Intimate collection" bisognerà aspettare settembre.

Intanto cominciano a circolare le prime indiscrezioni sulla biancheria intima firmata dalla Spears. Pare che i prezzi non siano esorbitanti e che la linea preveda babydoll, bustini e slip e reggiseno semplici, per tutte le donne. "In arrivo molto presto... una sbirciatina a quello che verrà...", anticipa sul social network Britney. Che poi cinguetta: "Una donna è come un bel fiore, la vera bellezza è dentro"