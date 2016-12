Britney Spears supermolleggiata: grazie allo yoga dimentica Charlie Ebersol

Britney Spears si rimette in forma dopo la rottura con Charlie Ebersol, avvenuta alcune settimane fa, dopo 8 mesi di amore. La reginetta del pop ha postato su Instagram uno scatto in cui la si vede intenta in un esercizio di yoga, dove mostra la sua "flessibilità" nonostante i 33 anni. In un solo colpo, Brit archivia fidanzato e critiche: pochi mesi fa la star era stata bersagliata per la pancetta mostrata nel video di "Pretty Girls" con Iggy Azalea.